Brasil cerró su preparación rumbo al Mundial con una victoria de 2-1 sobre Egipto en un amistoso disputado este sábado en Cleveland, un duelo que sirvió como última prueba para ambas selecciones antes de su estreno en la competencia internacional.

La escuadra dirigida por Carlo Ancelotti mostró orden, control del balón y una presión efectiva en varias zonas del campo, aunque otra vez dejó dudas en el ataque por la falta de contundencia. El héroe de la noche fue Endrick, quien resolvió el partido al inicio de la segunda mitad con una definición dentro del área.

El encuentro comenzó con intensidad para Brasil, que encontró premio de forma temprana gracias a Bruno Guimarães. El mediocampista aprovechó una recuperación cerca del área rival y culminó la acción con un disparo preciso para abrir el marcador.

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Sin embargo, la ventaja duró poco. Egipto respondió casi de inmediato después de un error defensivo de Marquinhos, cuyo pase retrasado permitió a Mostafa Ziko emparejar el marcador. El delantero egipcio reaccionó con rapidez y venció al arquero brasileño para colocar el 1-1.

Tras la igualdad, Brasil asumió el control absoluto del compromiso. Vinícius Júnior y Raphinha encabezaron varios intentos ofensivos, aunque el equipo sudamericano careció de precisión en el último toque.

En el descanso, Ancelotti movió gran parte de sus piezas, una decisión similar a la utilizada en el amistoso anterior frente a Panamá. Entre los cambios apareció Endrick, quien no tardó en marcar diferencia. El joven atacante recibió una asistencia de Raphinha y concretó el segundo gol brasileño tras una jugada nacida de la presión alta.

La parte final mostró a un Brasil más conservador, enfocado en mantener el orden y evitar desgaste físico de cara al debut mundialista frente a Marruecos.

Por el lado egipcio, Mohamed Salah ingresó para el segundo tiempo, pero no logró influir en el ataque de su selección. La preocupación para Brasil quedó en la lesión del lateral Wesley, quien abandonó el terreno de juego con molestias en la ingle y permanece bajo observación médica.