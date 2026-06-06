A pocos días del arranque de la Copa del Mundo 2026, miles de aficionados mexicanos afinan detalles para seguir el torneo, aunque no todos tendrán la oportunidad de asistir a los estadios de Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. Frente a este panorama, la televisión abierta se convierte en la principal alternativa para acompañar la competencia desde cualquier lugar.

Las cadenas Televisa y TV Azteca confirmaron la transmisión de 32 partidos del Mundial 2026 mediante señal abierta en México. Esta cobertura permitirá que millones de personas sigan algunos de los encuentros más importantes del certamen sin necesidad de contratar servicios adicionales.

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El calendario mundialista contempla un total de 104 partidos, pero ambas televisoras compartirán una selección estratégica de duelos. La programación incluye 19 enfrentamientos de la fase de grupos, cuatro partidos de dieciseisavos de final, cuatro de octavos, dos de cuartos de final, las dos semifinales y el choque definitivo por el campeonato.

Uno de los aspectos que más tranquilidad genera entre los seguidores del combinado nacional es la confirmación de que todos los partidos de la Selección Mexicana estarán disponibles por televisión abierta. De esta manera, los enfrentamientos frente a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia podrán verse sin restricciones de pago.

Entre los partidos elegidos destacan encuentros de gran peso internacional, como Uruguay vs España, Brasil ante Marruecos, Inglaterra contra Croacia, Argentina frente a Argelia y España ante Arabia Saudita. También forman parte de la oferta compromisos de selecciones con fuerte presencia entre la afición mexicana, como Países Bajos, Alemania, Uruguay, Colombia y Portugal.

Además de los partidos en vivo, ambas empresas preparan mesas de análisis, programas especiales y coberturas informativas antes y después de cada encuentro. El torneo internacional arrancará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio, periodo en el que la conversación futbolera dominará gran parte de la agenda deportiva en México.

La expectativa crece conforme se acerca el silbatazo inicial y, para quienes no consiguieron entradas, la pantalla de televisión será la gran aliada del Mundial 2026.

¿Qué partidos del Mundial de 2026 se transmitirán por Televisa y TV Azteca?