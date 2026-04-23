La etapa de Cruz Azul bajo el mando de Nicolás Larcamón llegó a su fin luego de una serie de resultados que encendieron las alarmas en la institución.

La eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf y la falta de victorias en liga marcaron el rumbo de una decisión que la directiva consideró inevitable.

El empate 1-1 frente a Querétaro terminó por detonar la salida del estratega sudamericano. En ese compromiso, el equipo mostró una vez más dificultades en ofensiva, con delanteros que no lograron reflejar en el marcador las oportunidades generadas a lo largo del encuentro.

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A través de un comunicado oficial, el club celeste explicó su postura respecto a la decisión tomada. "Se trató de una decisión compleja porque valoramos el alto profesionalismo y trabajo de su cuerpo técnico", expresó la institución, al tiempo que confirmó a Joel Huiqui como entrenador interino para encarar los próximos compromisos.

La salida de Larcamón provocó diversas reacciones en el entorno del futbol mexicano, al considerar que el técnico argentino había generado expectativas importantes a su llegada. Sin embargo, los resultados no acompañaron el proyecto y el equipo se quedó lejos de los objetivos trazados para la temporada.

¿Cuál es la nueva oferta de trabajo que tendría sobre la mesa Nicolás Larcamón?

Ahora, comenzó a tomar fuerza información sobre el futuro del entrenador, quien no tardaría en encontrar una nueva oportunidad laboral dentro del país, aunque en un rol distinto al que venía desempeñando en los últimos años.

De acuerdo con reportes que circulan en la red, Larcamón tendría sobre la mesa una propuesta para integrarse a Televisa mediante su señal deportiva TUDN, con miras a participar como analista durante la cobertura del Mundial 2026.

El proyecto contempla su presencia en el programa Los Maestros, donde compartiría espacio con figuras como Ricardo La Volpe y otros especialistas.

El argentino ya conoce el entorno televisivo, pues anteriormente colaboró con la misma empresa, lo que facilitaría su adaptación a este nuevo reto. En su momento, el propio entrenador había considerado complicada esta posibilidad debido a sus compromisos como director técnico.

Ahora, con su salida de Cruz Azul, el panorama cambia y abre la puerta para que Larcamón valore esta alternativa de cara al Mundial.