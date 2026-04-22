A principios de 2026, Netflix presentó el primer adelanto de 'México 86', una película que explora con sátira y humor negro el proceso que llevó al país tricolor a organizar la Copa del Mundo de 1986.

A cuatro décadas de aquel torneo, llega esta mirada distinta del futbol, pero lejos de los goles y los partidos memorables que dieron forma a la segunda justa mundialista realizada en México.

La historia se centra en el contexto político y económico de la década de los ochenta, cuando México enfrentaba una crisis profunda. Bajo la dirección de Gabriel Ripstein, la cinta construye una historia donde las decisiones estratégicas y los acuerdos institucionales toman el protagonismo.

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La sinopsis oficial describe: “Audacia, locura y puro ingenio mexicano. En 1986 México fue sede del Mundial contra todo pronóstico. ¿Cómo se logró esa increíble hazaña?”.

Este enfoque deja claro que el eje del relato no está en la cancha, sino en los pasillos del poder.

El argumento gira en torno a la elección de México como sede tras la renuncia de Colombia. En 1983, la FIFA, encabezada por Joao Havelange, optó por el país por encima de otras candidaturas como Estados Unidos y Canadá, en medio de tensiones y desafíos logísticos.

¿Quién interpretará a José Ramón Fernández?

En este contexto aparece uno de los elementos más llamativos del proyecto: la inclusión de figuras reales y ficticios que giran en torno a la organización y realización del Mundial. Y es que el filme toma como base momentos reales y adapta perfiles que recuerdan a figuras clave del futbol, política y el periodismo de aquellos años.

Entre ellos destaca la figura de José Ramón Fernández, quien será interpretado por su propio hijo, Juan Pablo Fernández.

Incluso, el actor y comediante compartió una publicación en las historias de su cuenta de Instagram, donde aparece él en pantalla dentro un set de televisón muy similar a los programas de su padre.

Así fue la historia que Juan Pablo Fernández compartió en sus historias de Instagram. FOTO: Captura

"Mi debut como actor en Netflix junto a Diego Luna", se lee en la publicación. "Gran orgullo ser parte de esta peli que no se pueden perder", escribió Juan Pablo.

Nada de suerte, aquí puro colmillo. 🔥⚽️ El Mundial del 86 llegó porque alguien jugó mejor… fuera de la cancha 😏 ‘México 86’ con Diego Luna, Karla Souza, Álvaro Guerrero, Daniel Giménez Cacho y Memo Villegas. 5 de junio, sólo en Netflix. pic.twitter.com/UyyrXM2E3t — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 22, 2026

El reparto lo encabeza Diego Luna, quien además funge como productor ejecutivo. Lo acompañan Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero y Memo Villegas.

¿Cuándo se estrena la película 'México 86' en Netflix?

El estreno de 'México 86' está programado para el 5 de junio, fecha en la que llegará directamente al catálogo de Netflix.