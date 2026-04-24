David Faitelson: Confirman agresión contra mujer que José Ramón Fernández denunció en su libro

Las confrontaciones entre José Ramón Fernández y David Faitelson volvieron a encenderse tras la publicación del libro 'El Protagonista', donde el veterano comunicador expone un episodio delicado ocurrido durante su etapa en TV Azteca.

En el texto, Fernández relata un incidente que involucra a una mujer que laboraba en la empresa del Ajusco , conocida dentro de la redacción como “La Polaka”.

Según la narración, la joven solía bailar sobre mesas. La acusación central señala que, en una ocasión, el ahora analista de TUDN habría tenido un contacto inapropiado con ella.

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El propio Fernández afirma que existieron testigos y que incluso se habrían tomado fotografías del suceso.

“En una ocasión Faitelson tocó de manera inapropiada a la chica. Quienes estuvieron presentes me contaron que el propio Faitelson ordenó cerrar las puertas de aquella oficina para que lo sucedido no trascendiera, pero él no contaba con que quedarían pruebas fotográficas de ese momento bochornoso”, se lee en el libro.

Después que Faitelson sacó a la luz que Joserra se periqueaba, José Ramón en su libro revela que Faitelson abusó de una compañera en las oficinas de TV Azteca.



VÁMONOS ALV pic.twitter.com/yauVxRBRUg — Martinalgui (@MartinoliCuri) April 24, 2026

Meses antes, la relación entre ambos periodistas ya mostraba señales de desgaste público. Sin embargo, la difusión de este contenido elevó el conflicto de nueva cuenta.

tras esto, resurgió un testimonio del comentarista Barak Fever, quien en 2020 narró una experiencia similar en su podcast Me quiero volver chango.

Aunque en ese momento no mencionó nombres, describió a una mujer con el mismo apodo y un contexto que coincide con lo expuesto por Fernández.

“Entraba a la redacción, nos bailaba, nos coqueteaba (...) un día uno de nosotros, muy famoso él, en plena redacción, llegó a tercera base. Imagínense aquello, en la mesa de centro de la oficina y el otro ya sabes, mientras todos nos hacíamos los tontos viendo hacia otro lado”, relata Fever.

Ésa anécdota ya la había contado hace años Barak Fever en su podcast. Él estuvo presente y el enfoque es muy diferente a lo que da a entender JRF. Era una señora loca que hacía desfiguros y se dejaba medir el aceite 😂



(A partir del minuto 1:24:00)https://t.co/fLXuyaUPg3 — Jardinismo (@FeisalSol) April 24, 2026

El testimonio añade otro momento que llama la atención. Y es que Fever afirma que la misma mujer lo besó cuando él era menor de edad.

Aunque el relato no identifica directamente a Faitelson, los elementos y la historia concuerda con la historia ventilada por 'Joserra' en su nuevo libro.