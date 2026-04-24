Cada vez son menos los días para el arranque de la Copa del Mundo de Norteamérica, por lo que las miradas están puestas en las grandes figuras del futbol internacional y su posible participación en la justa.

En específico, la selección de Brasil ha sido uno de los equipos en lo que los aficionados y especialistas han puesto especial atención.

Y es que en las últimas convocatorias, Carlo Ancelotti ha prescindido de una de las máximas estrellas el balompié brasileño: Neymar Jr.

Lee también Guadalajara se declara "preparada" para el Mundial: "Los visitantes se van a ir enamorados"

En meses recientes, el atacante ha intensificado su preparación con el objetivo de convencer al técnico de la Verdeamarela de incluirlo en la convocatoria final.

Las constantes molestias físicas limitaron su actividad, pero el jugador ha trabajado de la mano con Santos FC para recuperar ritmo competitivo.

De acuerdo con reportes difundidos por Confederación Brasileña de Futbol, el delantero diseñó un plan específico para mejorar su condición física y futbolística. Como parte de ese proceso, logró disputar cuatro encuentros completos en un lapso de dos semanas, algo que no conseguía desde hace aproximadamente un año.

El cuerpo técnico del club brasileño también acordó administrar sus minutos con cautela. La prioridad consiste en evitar recaídas que frenen su progreso en la recta final rumbo al Mundial.

¿Por cuál motivo Neymar se quedó fuera de la lista de seleccionados brasileños?

A pesar de su esfuerzo, Neymar se ha quedado fuera del Mundial, ¡así como lo lees!... pero dentro del álbum oficial del Mundial 2026 de Panini, donde la estrella brasileña no fue incluida.

La publicación de estampillas suele anticipar las tendencias en las convocatorias rumbo a la justas mundialistas, sin embargo, éste no representa un documento definitivo.

Aún así, esta omisión de Neymar dentro del álbum de Panini ha encendió las alarmas en torno a su posible participación con Brasil en la próxima Copa del Mundo.

A continuación te dejamos cómo lucen las páginas del Álbum de Panini del Mundial 2026 en el apartado de la selección brasileña, donde no aparece Neymar.