Resultado: Estados Unidos arrancó con autoridad su participación en el Mundial al vencer a Paraguay

Imparable, Christian Pulisic le pasó el balón a Folarin Balogun. El ataque por la izquierda de Estados Unidos permitió el resurgimiento de los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino. El país de “Las Barras y las Estrellas” inició su camino como anfitrión de la Copa del Mundo de 2026, junto con México y Canadá, con una goleada (4-1) ante una selección de Paraguay que tardó 16 años en regresar al torneo de la FIFA.

En apariencia, la larga espera pudo usarse como un impulso para el sueño mundialista de La Albirroja. Sin embargo, el equipo sudamericano desapareció del Estadio de Los Ángeles cuando el mediocampista Damián Bobadilla cometió un autogol (7') que sentenció el resultado del primer partido del Grupo D.

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Una jugada de Christian Pulisic fue determinante en el error de Paraguay. El “Capitán América” demostró que no necesita la banda para liderar en la cancha, misma que portó el defensa Tim Ream. Y es que, no conforme, asistió en la venganza del delantero Folarin Balogun.

Un gol anulado por posición adelantada amargó momentáneamente los festejos de Estados Unidos. Sin embargo, Balogun se desquitó con un doblete (31' y 45'+5') que encendió al recinto angelino y profundizó la mirada angustiada de Damián Bobadilla.

Pese a que Pulisic estaba imparable, el estratega Mauricio Pochettino decidió sacarlo al inicio del segundo tiempo. En su lugar entró el mediocampista Sebastian Berhalter. Y por la parte de Paraguay, el técnico Gustavo Alfaro decidió sacar a Bobadilla para ceder paso a Maurício Magalhães Prado, conocido deportivamente como Mauricio.

El cambio surtió efecto. Por unos segundos, la ilusión de La Albirroja despertó cuando Mauricio (73') remató con la izquierda desde el centro del área, gracias a una asistencia de Julio Enciso. Sin embargo, no fue suficiente para soñar con la posibilidad de una remontada. Menos aún porque Giovanni Reyna (90+8') sepultó a Paraguay con una cuarta anotación para Estados Unidos en el último momento.

El combinado de “Las Barras y las Estrellas” saltó a la cancha con la presión de dar un buen espectáculo como anfitrión del Mundial de 2026 y demostrar el crecimiento de su futbol… Y así fue. Estados Unidos deberá proteger su liderato en el Grupo D contra Australia. Mientras que, en la contraparte, Paraguay abandonó el recinto mundialista con la obligación de despertar en su siguiente partido contra Turquía.