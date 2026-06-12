La Copa del Mundo 2026 comenzó con señales alentadoras para los tres países anfitriones.

Este viernes, Estados Unidos un lanzó un fuerte mensaje al resto de selecciones al firmar la primera goleada del certamen con un contundente 4-1 sobre Paraguay, resultado que fortaleció el ánimo de los organizadores tras el positivo debut de la Selección Mexicana y el empate de Canadá.

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La selección de las Barras y las Estrellas mostró autoridad desde el arranque del compromiso correspondiente al Grupo D.

Con intensidad ofensiva y contundencia frente al arco rival, el conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino superó con claridad a un cuadro paraguayo que no logró contener la presión ni reaccionar a tiempo.

El gran protagonista del encuentro fue Folarin Balogun, quien se convirtió en el primer futbolista con doblete en el Mundial 2026 y tomó la delantera en la carrera por el liderato de goleo. La actuación del delantero reflejó el dominio estadounidense en un duelo que dejó buenas sensaciones para la afición local.

Horas antes, Canadá consiguió rescatar un empate de 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina dentro del Grupo B.

El resultado permitió a los canadienses sumar su primera unidad en tres participaciones mundialistas, un dato relevante para un país que busca consolidar su crecimiento en el escenario internacional.

El balance también favorece a México, que el jueves abrió el torneo con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca, dentro del Grupo A, luego de las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

El partido, aunque hizo vibrar a la afición tricolor, algunos sectores criticaron la falta de contundencia y agresividad del equipo del Vasco luego de tener a un equipo que terminó el partido con nueve hombres en el terreno de juego.

Aunque Corea del Sur derrotó más tarde 2-1 a República Checa, el combinado mexicano se mantuvo en la cima del sector gracias a la diferencia de goles.