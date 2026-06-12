Toronto recibió este viernes una de las jornadas más esperadas del calendario deportivo internacional con la segunda inauguración de la Copa del Mundo 2026. El BMO Field, sede del debut de Canadá frente a Bosnia-Herzegovina, se convirtió en un gran escenario para mostrar al planeta la identidad multicultural de un país que, por primera vez en la historia, alberga partidos de una Copa del Mundo masculina.

Con una propuesta enfocada en la diversidad cultural, la ceremonia apostó por proyectar una imagen de convivencia entre comunidades, tradiciones y raíces que forman parte de la identidad canadiense. El espectáculo se integró al concepto general diseñado por FIFA para las aperturas en México, Canadá y Estados Unidos, bajo la producción de Balich Wonder Studio.

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La celebración arrancó con la participación de seis grupos indígenas que representaron a pueblos originarios provenientes de distintas regiones del país, desde el Atlántico hasta el Pacífico y el Ártico. Más tarde, el estadio presentó un recorrido visual inspirado en el territorio canadiense, acompañado de referencias a especies emblemáticas como el alce, el oso polar y la ballena.

El apartado musical reunió a varias figuras reconocidas de la industria canadiense e internacional. Sobre el escenario aparecieron artistas como Alessia Cara, Michael Bublé, Alanis Morissette, Jessie Reyez, William Prince, Nora Fatehi, Elyanna, Sanjoy y Vegedream, quienes aportaron distintos géneros y estilos al evento previo al silbatazo inicial.

Sin embargo, pese al despliegue artístico, la inauguración también dejó algunas fallas. El inmueble no presentó un lleno absoluto durante la ceremonia y parte del público consideró que el ambiente no alcanzó la intensidad habitual de una apertura mundialista.

¿Cuál fue el 'oso' que sufrió la inauguración del Mundial en Canadá?

El momento más comentado llegó hacia el cierre del espectáculo. Una enorme réplica inflable de la Copa del Mundo, preparada como uno de los elementos centrales del show, apareció en el estadio con la intención de convertirse en una imagen memorable. No obstante, tras unos segundos de despliegue y fuegos artificiales, la estructura comenzó a perder forma hasta quedar completamente desinflada frente a miles de asistentes y televidentes.

la copa del mundo en la ceremonia inaugural del mundial en Canadá era inflable, el mecanismo falló en vivo y tuvieron que bajarla 😭 la decadencia pic.twitter.com/ADsRHcOkuo — nacho con O (@NachoConO) June 12, 2026

El inesperado incidente generó comparaciones inmediatas con la inauguración realizada en México, donde el entorno previo al duelo entre el Tri y Sudáfrica recibió elogios por el ambiente y la presencia masiva de aficionados.