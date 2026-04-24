El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que el estado está "completamente preparado" para ser sede del Mundial de futbol, y afirmó que sería un "honor y un privilegio" que viajara a Guadalajara el rey de España, Felipe VI, para asistir al partido entre España y Uruguay.

"Completamente preparados. No hay nada que me quite el sueño. Estoy seguro que todos los visitantes se van a ir enamorados de la ciudad y del estado. Somos una ciudad que derrama alegría", afirmó en la residencia oficial de la capital del estado del oeste de México.

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"Estoy muy tranquilo, y ocupado con lo que tengo que hacer, por supuesto", agregó.

Asimismo, destacó los trabajos de infraestructura para situar a Jalisco en el escaparate global hechos con la "excusa" del Mundial, pero que se quedarán "en beneficio del estado y la ciudad".

Guadalajara acogerá cuatro partidos del Mundial y el de España y Uruguay se jugará el 26 de junio.

"Jalisco y España somos pueblos hermanos. Llevamos en nuestra sangre el mestizaje. Sería un grandísimo honor que el rey visitara Jalisco, que estuviera presente para el partido. Sería un privilegio y un gran honor", agregó.

"Hago una invitación formal al rey Felipe a que nos visite", reiteró el gobernador de Jalisco.

La reciente presencia de Sheinbaum en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia de Barcelona y el encuentro que mantuvo con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, simbolizó la normalización de las relaciones entre ambos países aunque sus ejecutivos aseguran que nunca han estado en crisis.