Saúl ‘Canelo’ Álvarez robó protagonismo antes del inicio de la inauguración del Mundial 2026, en el estadio Ciudad de México.

El reconocido peleador mexicano asistió al encuentro México vs Sudáfrica y fue cuestionado de diversas maneras, muchas de éstas, de manera amigable.

El Canelo respondió entre risas sobre quién es el jugador que “le aguantaría un round” arriba del ring. El primero que le vino a la mente por su fortaleza fue el portugués Cristiano Ronaldo.

Lee también Mundial 2026: Horario y dónde ver EN VIVO todos los partidos de HOY, sábado 13 de junio

“Está muy difícil eso... la verdad no sé. Creo que Cristiano (Ronaldo) tiene la fortaleza”, lanzó para DAZN.

Sin embargo, también se acordó del sueco Zlatan Ibrahimovic. Aunque no recordó su apellido, sí lo mencionó por su fama como practicante de artes marciales.

“O ¿Cómo se llama este jugador Ibrahin, Ibra... él está un poco metido en las artes marciales o algo así, pero nos quedamos con Cristiano Ronaldo”, agregó el peleador mexicano.

Canelo no duda ni en segundo de la mentalidad de cristiano en un round con el. pic.twitter.com/CSAk3HezcD — Elvis king ( Oficial )👑 (@elvis79king) June 12, 2026

¿Cuándo volverá a pelear el Canelo Álvarez?

Saúl "Canelo" Álvarez volverá a subirse a un ring el 12 de septiembre para enfrentarse en Arabia Saudita al francés Christian Mbilli.

El europeo es vigente campeón mundial del CMB del peso supermediano.