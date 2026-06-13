Mundial 2026: Horario y dónde ver EN VIVO todos los partidos de HOY, sábado 13 de junio

La fiebre mundialista entra a su tercer día de actividad. Luego de que los tres anfitriones debutarán, es el turno del resto de selecciones, y hoy, sábado 13 de junio, la Copa del Mundo ofrecerá una cartelera con cuatro duelos.

El partido más atractivo en el papel, será el Brasil vs Marruecos, en el estadio de Nueva York Nueva Jersey, en punto de las 4:00 pm, horario del Centro de México.

Selección de Brasil en entrenamiento para su debut en el Mundial de 2026 - Foto: EFE

Los dirigidos por Carlo Ancelotti buscarán regresar a los grandes escenarios en este torneo, mientras que los marroquís llegan como un equipo que puede complicarle las cosas a cualquiera.

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Antes de ese encuentro, a las 13:00 horas, Catar y Suiza se verán las caras en el estadio de San Francisco, en Santa Clara, California. Donde los suizos salen como favoritos.

A las 7:00 de la noche, Haití enfrentará a Escocia en el estadio de Boston, e intentarán rescatar algún punto en esta justa mundialista.

Finalmente, Australia y Turquía jugarán a las 22:00 horas, en el estadio Vancouver, en Canadá.

Çalhanoglu marcó el primer tanto de los turcos sobre República Checa. Foto: EFE

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