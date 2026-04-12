La plantilla de la Selección Mexicana, además de conformarse por jugadores que militan en Europa, también tiene una gran parte de futbolistas que se encuentran en la Liga MX.

Acá, te contamos quiénes son los jugadores del futbol mexicano que apuntan a conformar la lista de 26 jugadores que hará el Vasco para la Copa del Mundo de Norteamérica.

Javier Aguirre escucha el Himno Nacional, previo al partido entre México e Islandia. FOTO: Imago7

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Jugadores de la Liga MX que pueden ir al Mundial

Aunque no está nada confirmado todavía, algunos tienen su lugar más asegurado que otros, y de acuerdo con el Vasco, ya tiene el 80% de su lista definida. Sin embargo, estos son los candidatos a asistir a la máxima fiesta del futbol.

Israel Reyes (América)

Erick Sánchez (América)

Raúl Rangel (Chivas)

Diego Campillo (Chivas)

Richard Ledezma (Chivas)

Brian Gutierrez (Chivas)

Luis Romo (Chivas)

Roberto Alvarado (Chivas)

Armando Gonzáles (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Carlos González (Cruz Azul)

Jesús Gallardo (Toluca)

Marcel Ruiz (Toluca)

Alexis Vega (Toluca)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Gilberto Mora (Gilberto Mora)

Diego Lainez (Tigres)

Hay casos particulares, como el de Marcel Ruiz, que se encuentra lesionado, o como el de Diego Lainez, quien ya habría perdido su lugar por temas extra cancha. Aunque nunca se sabe quien se pueda terminar por meter a la convocatoria final.

Además, el equipo que más aportaría jugadores para el Tri, serían las Chivas rayadas del Guadalajara.