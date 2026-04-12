Selección Mexicana: ¿Qué puestos ocupaba México en el Ranking FIFA en los Mundiales?

El rendimiento de la Selección Mexicana no solo se mide en la cancha. También queda registrado en el Ranking de la FIFA, una clasificación que refleja su lugar cada año calendario.

Desde Estados Unidos 1994, el Tri ha vivido una montaña rusa que va desde su mejor versión entre las mejores 10, hasta años más recientes marcados por la irregularidad.

Selección Mexicana en 1994 con Jorge Campos y Luis García Foto: Especial

Lee también Estadio Banorte: Dueño de palco renta su espacio para el Mundial en ¡7 millones de pesos!

¿Qué lugares ha ocupado México en el Ranking FIFA?

1994 (Estados Unidos): 15° lugar

1998 (Francia): 10° lugar

2002 (Corea-Japón): 8° lugar

2006 (Alemania): 18° lugar

2010 (Sudáfrica): 27° lugar

2014 (Brasil): 20° lugar

2018 (Rusia): 17° lugar

2022 (Qatar): 15° lugar

El pico más alto llegó a inicios de los 2000. Para Corea-Japón 2002, México se presentó como la octava mejor selección del mundo, reflejo de una generación sólida que incluso lideró su grupo en ese torneo.

Sin embargo, el golpe más fuerte vino rumbo a Sudáfrica 2010, cuando el Tri cayó hasta el puesto 27, su peor posición en este periodo. En aquella edición, cayeron ante Argentina en Octavos de final.

Desde entonces, el equipo nacional ha oscilado entre el lugar 15 y 20, una especie de “zona cómoda” que refleja competitividad… pero también un poco de estancamiento. Ni élite mundial, ni fuera del mapa.