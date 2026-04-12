Asistir a un partido de la Copa del Mundo , aparte de ser uno de los eventos más esperados por todos los aficionados al futbol, se ha convertido en un lujo impagable para muchos.

Ahora, en el nuevo estadio Banorte, los precios para poder ir a disfrutar del torneo se han ido a las nubes. Por ejemplo, en un grupo de venta de boletos en redes sociales, una persona ofreció su palco en una cantidad estrepitosa.

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¿Cuánto cuesta un palco del estadio Azteca para el Mundial?

Como se puede ver en la imagen, en un grupo de venta de lo que parece ser Facebook, alguien publicó que rentaba su palco para los 5 partidos que tendrá el Coloso de Santa Úrsula en el Mundial.

Lo que llamó la atención, fue el precio: 7 millones de pesos. Este incluía: 15 lugares, en la yarda 35, y con "excelente ubicación".

Rentan palco del Estadio Banorte en 7 millones de pesos Foto: Especial

Es decir, si se hace la conversión, cada duelo de la Copa del Mundo saldría en un millón 400 mil pesos mexicanos, si es que alguien llega a tomar la oferta.