El América presentó una dinámica para sus seguidores de 'hueso colorado' al poner a la venta las antiguas butacas del Estadio Azteca que formaban parte del inmueble previo al proceso de remodelación.

La iniciativa, que busca capitalizar la nostalgia de los aficionados americanistas, no logró el consenso esperado ya que en algunos casos generó reacciones divididas, sobre todo entre los usuarios de las redes sociales.

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A través de su tienda oficial, Ameshop, disponible tanto en México como en Estados Unidos, el conjunto azulcrema anunció que los seguidores del equipo de Coapa interesados podrían adquirir uno de estos asientos históricos.

La promoción se dio a conocer en la antesala del partido frente a Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026.

En los últimos dos años, el Estadio Azteca comenzó una transformación profunda que incluyó la sustitución de sus antiguas butacas por nuevos asientos en tonos rojo, blanco y gris.

Tras esto, el club decidió ofrecer las piezas retiradas como objetos de colección para los fanáticos más fieles.

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¿Cómo puedes obtener una de estas butacas viejas del Azteca?

La mecánica establece que los interesados deben realizar una compra mínima de 2 mil 999 pesos en productos oficiales del equipo para tener derecho a llevarse una butaca.

La venta se realiza en la sucursal física ubicada en el Estadio Banorte, y está sujeta a disponibilidad tanto en cantidad como en color.

"Lleva contigo parte de la historia de nuestra casa antes de la remodelación. Por cada $2,999 de compra hoy en nuestra sucursal del Estadio Banorte, llévate una butaca original. Consigue la tuya y llévate un pedazo del estadio a casa", señaló el mensaje difundido en redes sociales previo al partido ante Cruz Azul.

Sin embargo, la tienda oficial del América advirtió que no existía una garantía de alcanzar butacas para todos los interesados, lo que incrementó la incertidumbre entre quienes deseaban obtener este recuerdo del recinto.