La noche del sábado 11 de abril se vivió un día especial para el América, ya que marcó el regreso del club al Estadio Banorte (Azteca), luego de casi dos años jugando fuera de casa y un ingrediente extra fue que jugaron frente al Cruz Azul en una edición más del Clásico Joven.

Al ser un evento especial, ningún futbolista del cuadro azulcrema se lo quiso perder, por lo que previo al arranque del partido, Luis Malagón reapareció en el césped sagrado del Coloso de Santa Úrsula para estar presente en el primer juego de las Águilas en el estadio tras cientos de días de espera.

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El portero del cuadro azulcrema y el Tricolor estuvo presente durante los dos homenajes que se hicieron minutos antes del arranque del juego.

Uno fue por los 150 partidos de Jonathan dos Santos con el club, así como el que recibió Sebastián Cáceres por cumplir 200 juegos como americanista, y por último fue el de Arlindo dos Santos, el primer jugador en anotar un gol en el Estadio Azteca.

Así apareció Luis Malagón en el Estadio Banorte

Malagón está recuperándose de la desafortunada ruptura del tendón de Aquiles que sufrió hace unos meses en el partido contra Philadelphia Union en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Con muletas y una bota ortopédica, el seleccionado mexicano caminó con dificultad en la cancha del estadio, donde ya levantó un par de títulos.