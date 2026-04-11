El delantero de la Selección Mexicana, Germán Berterame, vivió una jornada especial al marcar su primer gol en la Major League Soccer, aunque el Inter Miami CF no logró sostener la ventaja y empató 2-2 frente a New York Red Bulls en su nuevo estadio.

El atacante terminó con una racha sin anotaciones tras varios encuentros entre Liga y competencias internacionales.

Lee también Santiago Giménez fue abucheado junto con el Milan; tiene poca actividad tras regreso de lesión

¿Cómo fue el primer gol de Germán Berterame con el Inter de Miami?

Su gol llegó al minuto 55, cuando aprovechó un rebote dentro del área luego de una acción individual de Lionel Messi, para enviar el balón al fondo y darle momentáneamente la ventaja a su equipo.

Antes de esa jugada, el conjunto visitante se adelantó en el marcador al minuto 15 gracias a Jorge Rubalcava, otro de los refuerzos destacados de la temporada.

Sin embargo, el equipo local reaccionó cerca del descanso con el empate firmado por el joven argentino Matteo Silvetti en tiempo agregado.

Germán Berterame strikes for his first @InterMiamiCF goal 🇲🇽 pic.twitter.com/jNbA3wtij3 — Major League Soccer (@MLS) April 12, 2026

El gol de Berterame parecía encaminar la remontada del cuadro dirigido por Javier Mascherano, pero la falta de solidez defensiva volvió a pasar factura.

En el minuto 77, el británico Adri Mehmeti aprovechó una jugada a balón parado para decretar el empate definitivo.

El resultado dejó sensaciones encontradas en el conjunto de Miami, que continúa sin poder ganar en su nuevo recinto tras haber igualado también 2-2 en su presentación anterior ante el Austin FC. A pesar de ello, el equipo se mantiene en la pelea dentro de la Conferencia Este.

Con siete jornadas disputadas, Inter Miami suma 12 puntos y se ubica en la tercera posición de su sector, aunque con la necesidad urgente de mejorar su rendimiento defensivo si aspira a consolidarse como uno de los protagonistas de la temporada.