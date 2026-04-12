César Montes volvió a hacerse presente en el marcador y rescató el empate para el Lokomotiv Moscú ante el Dynamo Majachkalá, en un partido que parecía escaparse en los últimos minutos.

El defensor mexicano firmó su gol a tres minutos del final del tiempo reglamentario, cuando se lanzó al ataque como un delantero más y aprovechó una jugada accidentada dentro del área para empujar el balón y poner el empate definitivo.

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No es casualidad. 'El Cachorro' Montes atraviesa un gran momento, ya que ha marcado en tres partidos consecutivos, lo que confirma su peso no solo en defensa, sino también en momentos clave al frente.

Además, lo consolida como una pieza clave e inamovible en la Selección Mexicana de Javier Aguirre para la Copa del Mundo de 2026.

César Montes dejará Europa para no poner en riesgo su lugar con México en el Mundial 2026. Foto: Imago7

El tanto no solo significó un punto para su equipo, también mantiene al Lokomotiv en la pelea en la parte alta de la liga rusa.

Así fue el gol del defensa mexicano, exjugador de los Rayados de Monterrey.