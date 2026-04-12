Braulio Luna, exjugador mexicano y seleccionado, no se guardó nada al hablar sobre el equipo nacional de Javier Aguirre, pues considera que, son distantes con la afición y no les gusta que les remarquen sus errores.

Además de que cree que deberían de estar más emocionados por el hecho de jugar una Copa del Mundo en casa, lo cual, no se les nota.

Álvaro Fidalgo en su primera convocatoria con la Selección Mexicana - Foto: Imago7

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¿Qué dijo Braulio Luna sobre la Selección Nacional?

“Siento que es el perfil del jugador actual, de repente son más introvertidos en ciertas cosas y son muy extrovertidos en redes sociales. Es muy diferente el jugador cuando está dentro de las redes que cuando está frente a los micrófonos. Esa es la situación, creo que no les gusta mucho que les digan sus errores”, dijo Luna para FOX Sports.

Después, sobre el hecho de jugar la Copa Mundial en casa, dijo: “Necesitan sentirlo más, necesitan saber que un Mundial es único e irrepetible. Tienen el privilegio de estar en Selección, que lo disfruten más, que sientan más su profesión. De repente vemos que son muy fríos (...) ellos, a lo mejor de acuerdo con los resultados, se volvieron más herméticos, más distantes con la prensa, con la afición y creo que eso es lo que ha prevalecido”, sentenció.