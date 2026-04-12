El mexicano Mateo Chávez volvió a la actividad con el AZ Alkmaar después de varias semanas fuera por lesión, en un paso clave para recuperar ritmo y mantenerse en la órbita de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

El exjugador de Chivas ingresó al minuto 76 en sustitución de Mees de Wit durante el duelo ante Heerenveen, correspondiente a la Jornada 30 de la Eredivisie. Su equipo firmó una victoria contundente por 3-0 que lo mantiene en puestos de clasificación a competiciones europeas.

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El encuentro se resolvió desde los primeros minutos con un doblete de Sven Mijnans, quien marcó al 7’ y 9’, mientras que Troy Parrott amplió la ventaja antes de la entrada del mexicano.

Chávez cumplió en los minutos finales, en un regreso que fue seguido de cerca por el cuerpo técnico del Tri.

¿Cuál fue le lesión que alejó al jugador mexicano de las canchas?

La ausencia del defensor se originó tras una luxación en el hombro izquierdo sufrida el pasado 26 de febrero en un partido de competición europea.

El golpe obligó su salida inmediata del campo y generó preocupación en su club y en la Selección Mexicana.

El técnico Leeroy Echteld explicó en su momento la situación del jugador: "Mateo Chávez no está tan bien, el lateral izquierdo se lesionó y acudió al hospital el viernes por precaución. Ayer se dislocó el hombro, pero nuestro médico se lo colocó de inmediato. Tenemos que esperar a ver cómo se encuentra".

La recuperación del mexicano avanzó de forma favorable, lo que permitió su reincorporación sin mayores contratiempos.

Su regreso llega en un momento determinante, ya que busca consolidarse como una opción para Javier Aguirre de cara a la próxima Copa del Mundo.