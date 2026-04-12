El mexicano Johan Vásquez portó el gafete de capitán en una victoria del Genoa, mientras los nerazzurri dan un paso firme rumbo al campeonato

La jornada en la Serie A dejó emociones intensas con resultados que pueden marcar el rumbo del cierre de temporada.

El Genova de Johan Vásquez lideró la remontada del su equipo e Inter se acerca al títulofirmó una remontada valiosa ante US Sassuolo con liderazgo del mexicano Johan Vásquez, mientras el Inter de Milan fortaleció su ventaja en la cima tras imponerse en un duelo lleno de goles.

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El conjunto rossoblù logró un triunfo de 2-1 en un partido de alta tensión. Vásquez fue titular, capitán y disputó todo el encuentro, en una actuación sólida en defensa.

El equipo dirigido por Daniele De Rossi se recuperó tras dos derrotas consecutivas y tomó aire en la lucha por evitar el descenso.

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El duelo también tuvo un componente especial en los banquillos, ya que enfrentó a dos campeones del mundo de Alemania 2006: De Rossi y Fabio Grosso.

La balanza se inclinó a favor del primero. El gol decisivo llegó a seis minutos del final, cuando Caleb Ekuban aprovechó un error del arquero Arijanet Muric para sellar la remontada.

En otro frente, el Inter protagonizó un partido vibrante al vencer 4-3 al Como 1907. El equipo lombardo se vio sorprendido en la primera mitad con goles de Alex Valle y Nico Paz, pero reaccionó antes del descanso gracias a Marcus Thuram.

Para la segunda mitad, el Inter impuso condiciones. Thuram firmó su doblete y Denzel Dumfries marcó en dos ocasiones. Aunque Lucas Da Cunha recortó distancias desde el punto penal, el líder resistió hasta el final.

Este resultado, combinado con el empate del Napoli ante el Parma Calcio 1913, amplió la ventaja del Inter a nueve puntos con seis jornadas por disputar. El equipo dirigido por Cristian Chivu se perfila como el principal candidato al título.

En otros resultados, el Bologna FC 1909 venció 2-0 al US Lecce. La competencia entra en su fase decisiva con un panorama cada vez más claro en la cima y en la lucha por la permanencia.