La Selección Mexicana de Javier Aguirre ya tiene sede confirmada para el último partido que tendrán antes de emprender la aventura al Mundial 2026: El Nemesio Diez.

De acuerdo con información de Gibrán Arraigue, de TUDN Serbia vendrá a Toluca para jugar ante la escuadra mexicana. Cabe resaltar que los visitantes no lograron clasificar al máximo torneo internacional.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



🚨VS SERBIA EN TOLUCA🚨



El último partido de preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial se jugará en el Estadio Nemesio Diez.



🇲🇽 México vs Serbia 🇷🇸 / 4 Junio



El próximo martes se dará el anuncio oficial en el Palacio de Gobierno del Edomex.… pic.twitter.com/QqX2EbiAyX — Gibrán Araige (@GibranAraige) April 12, 2026

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¿Qué partidos le quedan a México antes del Mundial?

El primero será ante Ghana el viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Posteriormente, el equipo mexicano se medirá ante Australia el sábado 30 de mayo a las 19:00 horas.

Finalmente, cerrará su preparación frente a Serbia el jueves 4 de junio, en el Nemesio Diez.

Selección Mexicana en el partido ante Portugal Foto: Imago7

Estos compromisos representan la última oportunidad para afinar detalles tácticos y definir la lista final de jugadores que representarán a México en el Mundial de Norteamérica.