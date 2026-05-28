Cerca de que la selección de Argentina anuncie su convocatoria definitiva para el Mundial 2026, la expectativa aumenta alrededor de las decisiones finales de Lionel Scaloni.

El actual campeón del mundo ultima detalles antes de confirmar el grupo que viajará a Estados Unidos, México y Canadá con el objetivo de defender la corona obtenida en Qatar.

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La incertidumbre rodea a varios nombres que pelean por un lugar en la lista final. Algunos futbolistas aún esperan una señal definitiva del cuerpo técnico, mientras otros parecen haber dado un paso firme rumbo a la máxima competencia internacional.

En Argentina, los reportes periodísticos alimentan la incertidumbre sobre quiénes integrarán el plantel que afrontará uno de los retos más importantes del ciclo de Scaloni.

Dentro de ese panorama, hay jugadores que han fortalecido su posición en la recta final. Uno de los casos más destacados corresponde a Giovani Lo Celso, quien trabaja con normalidad en el predio de Ezeiza y apunta a regresar a una convocatoria mundialista. También Valentín Barco gana fuerza dentro de la consideración técnica, lo que parece acercarlo a un lugar en la nómina definitiva.

¿Quién es la joya de la Albiceleste que se quedaría fuera de la convocatoria del Mundial?

Sin embargo, la gran sorpresa aparece en torno a un juvenil que hace apenas unos meses parecía tener abierta la puerta de la Copa del Mundo.

De acuerdo con versiones surgidas desde Argentina, uno de los talentos jóvenes más prometedores del futbol sudamericano podría quedarse fuera debido a cuestiones deportivas y falta de continuidad en Europa.

El futbolista en cuestión es Franco Mastantuono. El mediocampista de 18 años, que milita en el Real Madrid, apunta a quedar fuera de la convocatoria definitiva pese a formar parte de la prelista de la Albiceleste.

🚨❌ Franco Mastantuono will be left out of Argentina World Cup squad, report TyC Sports.



Decision made by Lionel Scaloni. 🇦🇷 pic.twitter.com/mXdrGOZqtJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2026

La decisión de Lionel Scaloni respondería principalmente a la escasa actividad del volante en los meses recientes.

Aunque el zurdo arrancó con buenas sensaciones en el conjunto español, una pubalgia afectó su continuidad y más tarde perdió protagonismo dentro del plantel. Además, el regreso de jugadores con experiencia como Giovani Lo Celso y la permanencia de elementos consolidados como Nico González habrían inclinado la balanza.

Argentina afrontará dos amistosos antes del Mundial: el 6 de junio ante Honduras en Texas y el 9 frente a Islandia en Alabama, encuentros que servirán para afinar detalles antes del debut mundialista.