El partido entre los Pumas y el Mazatlán FC en el Estadio Olímpico Universitario no solo dejó un marcador de 3-1 a favor del conjunto local, también dejó un nuevo capítulo de controversia en el futbol mexicano.

El protagonista fuera del terreno de juego fue el técnico Sergio Bueno, quien fue expulsado y señalado por una presunta declaración dirigida a la árbitra Katia Itzel García.

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Como contexto, la silbante capitalina vive uno de los momentos más relevantes de su carrera tras su reciente designación por parte de la FIFA para participar como árbitra central en el Mundial 2026.

Su crecimiento ha sido constante hasta consolidarse como una de las árbitras centrales mexicanas mejor posicionadas en la actualidad y con miras a participar en la próxima Copa del Mundo, junto a su colega César Arturo Ramos Palazuelos.

Durante el encuentro, Katia Itzel García recibió algunas críticas por una de sus decisiones, entre ellas la que ocurrió al término de la primera mitad, que al final provocó la expulsión de Bueno en el descanso

El estratega reclamó el silbatazo final de los primeros 45 minutos justo cuando su equipo se perfilaba al arco defendido por Keylor Navas, lo que provocó la molestia inmediata del equipo mazatleco y de su cuerpo técnico.

¿Qué fue lo que habría dicho Sergio Bueno tras el término del primer tiempo y su expulsión?

Sin embargo, la polémica creció tras el partido, luego de que la fotógrafa Eloísa Sánchez difundiera en redes sociales una frase que presuntamente escuchó del entrenador mientras se dirigía al vestidor.

Según su versión, Bueno habría dicho: "Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos".

"Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos"



Sergio Bueno, director técnico del @MazatlanFC gritando entrando al vestidor después de que Katia Itzel García lo expulsó.



Así el boomer macho de mierda. — Eloisa Con S (@saudadinho) April 12, 2026

El señalamiento generó reacciones entre aficionados y analistas a través de las redes sociales.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre lo ocurrido, por lo que el caso se mantiene en calidad de versión extraoficial.