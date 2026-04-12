Ya solo faltan alrededor de dos meses del inicio del Mundial 2026 de la FIFA y la Selección Mexicana ya entra en la etapa decisiva de preparación.

El equipo dirigido por el timonel Javier Aguirre ajusta detalles con miras al partido inaugural frente a Sudáfrica, programado para el 11 de junio en el Estadio Banorte, recinto histórico que albergará por tercera ocasión una Copa del Mundo.

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El proceso de selección de futbolistas avanza conforme al calendario de la FIFA.

La lista definitiva de 26 jugadores deberá entregarse el 1 de junio, mientras que la prelista se presentará el 11 de mayo con un grupo ampliado.

El propio técnico ha reconocido que la base del plantel se encuentra definida en un alto porcentaje, aunque aún existen dudas en algunas posiciones.

En cuanto al posible once titular, las actuaciones recientes permiten visualizar una alineación con cierta continuidad.

¿Cuál es el posible once titular de Javier Aguirre para el inicio del Mundial?

En la portería aparecería Raúl “Tala” Rangel como principal opción. La línea defensiva estaría compuesta por Jesús Gallardo en la lateral izquierda, César Montes y Johan Vásquez como centrales, y Jorge Sánchez por el sector derecho.

En el mediocampo, la contención se disputa entre Edson Álvarez y Erik Lira, mientras que Gilberto Mora y Brian Gutiérrez apuntan a ocupar funciones ofensivas por las bandas interiores.

En el ataque, Roberto Alvarado y Julián Quiñones se perfilan como extremos, con Raúl Jiménez como referencia en el área.

Antes del debut mundialista, México sostendrá encuentros de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, compromisos que servirán para definir los últimos lugares disponibles.

El panorama sugiere que Aguirre apostaría por una base consolidada, aunque el rendimiento en los amistosos será determinante para confirmar a los titulares en la máxima justa del futbol internacional.