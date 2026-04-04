La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo 2026 entra en su fase decisiva para la Selección Mexicana.

El técnico Javier Aguirre enfrenta semanas determinantes para definir la lista final de jugadores que representarán a México en el torneo más importante del futbol internacional de la FIFA.

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¿Cuándo deberá entregar Javier Aguirre la lista final para el Mundial?

De acuerdo con el calendario establecido por la FIFA, el combinado nacional deberá entregar su convocatoria definitiva a más tardar el 1 de junio de 2026.

Esta lista estará conformada por 26 futbolistas, incluidos tres porteros, quienes tendrán la responsabilidad de competir en casa durante la justa mundialista.

Previo a este anuncio, el estratega mexicano deberá presentar una prelista el 11 de mayo. Este primer filtro podrá integrar entre 30 y 55 jugadores, con un mínimo de cinco guardametas.

A partir de este grupo saldrán los elegidos finales, en un proceso que el propio Aguirre ha reconocido como avanzado en un 80 por ciento.

El calendario de preparación también jugará un papel clave en la evaluación del cuerpo técnico.

México sostendrá un partido amistoso ante Ghana el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc. Posteriormente, viajará a Estados Unidos para medirse ante Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl.

Estos encuentros servirán como vitrina para los jugadores que buscan asegurar un lugar en la lista definitiva.

Además, el equipo tendrá un último compromiso de despedida en territorio nacional frente a Serbia el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez, duelo que podría disputarse con la convocatoria final ya definida.