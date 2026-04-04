El mundo del futbol recibió una noticia que sacudió tanto a aficionados como a especialistas médicos del deporte. Un exseleccionado mundialista, con participación en torneos internacionales de alto nivel, anunció su retiro definitivo de las canchas debido a una afección cardiaca que puso en riesgo su salud.

Durante meses, el jugador permaneció alejado de la actividad profesional tras presentar complicaciones físicas detectadas en revisiones médicas de rutina.

Su situación se agravó luego de un episodio sufrido en plena evaluación física, lo que llevó a los médicos a recomendar el cese inmediato de cualquier esfuerzo competitivo.

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¿Quién es el exseleccionado mundialista que se retira del futbol por un problema cardiaco?

Se trata de Oscar dos Santos Emboaba Júnior, conocido en el futbol brasileño simplemente como Oscar.

El mediocampista brasileño, de 34 años, decidió finalizar su carrera tras recibir un diagnóstico que comprometía su estabilidad cardiaca.

Oscar tuvo una trayectoria destacada tanto a nivel de clubes como con la selección de Brasil. Fue parte del equipo que disputó la Copa Mundial de Brasil 2014, donde jugó siete partidos, incluyendo duelos ante Croacia, México, Camerún, Chile, Colombia, Alemania y Países Bajos.

Incluso logró marcar en momentos clave, como el único gol brasileño en la histórica semifinal ante Alemania (7-1).

Además, participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde enfrentó a la Selección Mexicana en la final que terminó con medalla de oro para el conjunto tricolor.

Su carrera también incluyó etapas exitosas en clubes como Chelsea y Shanghai Port, donde conquistó títulos importantes.

El club Sao Paulo informó que el jugador ya había sido hospitalizado en noviembre de 2025 tras detectarse una alteración cardiaca. La situación derivó en una intervención quirúrgica y un monitoreo constante de su estado de salud.

El episodio más reciente ocurrió durante un examen de esfuerzo previo a la temporada 2026, cuando sufrió un síncope vasovagal que provocó su desmayo mientras utilizaba una bicicleta estática. Este tipo de evento implica una caída de la presión arterial y de la frecuencia cardiaca, lo que encendió las alertas médicas.

"Quería hacer más por el Sao Paulo, jugar más, pero lamentablemente sucedió esto. Ahora me retiro y seguiré como aficionado del club", declaró el futbolista en su despedida oficial.