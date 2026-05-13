En su última conferencia de prensa, donde anunció que habrá elecciones para presidente en el Real Madrid, Florentino Pérez se refirió a uno de sus contrincantes como "alguien con acento mexicano", lo que llamó la atención en este país al ser uno de los lugares con más aficionados al club merengue en el mundo fuera de España.

Lo que no muchos saben es que Florentino se refería a Enrique Riquelme Vives, un empresario español de 37 años, quien vivió durante muchos años en México por ser el director de Cox Energy, una empresa que produce electricidad en nuestro país. Sin embargo, hace unos años compartió su deseo de presentarse a elecciones por la presidencia del club blanco.

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“Ese señor que habla por ahí, que habla con las eléctricas, y que tiene acento, acento, acento sudamericano… acento mexicano, no me salía. Que venga y que se presente (a las elecciones) y que hablemos de futbol. Pero no por detrás, haciendo cosas raras”, dijo Florentino en su conferencia de prensa.

Pero este miércoles, en un foro de El Financiero, Riquelme le contestó a la cúpula merengue.

ENRIQUE RIQUELME LE RESPONDIÓ A FLORENTINO PÉREZ

Al ser cuestionado sobre eso respondió con humor.

"No sé si se hizo noticia por eso o porque a veces tengo acento mexicano. Antes de entrar he lanzado una carta abierta al presidente al cual al final como madridista respeto tremendamente, al presidente, al Real Madrid, lo respeto también al presidente Pérez como empresario, posiblemente ha sido el mejor presidente de la historia del Real Madrid, de la historia moderna seguro y bueno siempre hay momentos, el Real Madrid no está en el mejor momento actualmente. Teóricamente había elecciones a finales de 2028 y decidió acelerarlas y bueno, como madridista siempre estaré disponible para el Real Madrid. Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver y obviamente decidiré en los próximos días si cogemos el guante a ver si hay tiempo de hacer algo que tenga sentido y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid", declaró Riquelme.

🚨‼️💥 Enrique Riquelme, el "empresario con acento mexicano" al que se refirió Florentino Pérez, habla en un Foro de @ElFinanciero_Mx sobre la posibilidad de presentarse a las elecciones al Real Madrid y la premura de la convocatoria pic.twitter.com/HFeJjqPwlQ — MARCA (@marca) May 13, 2026

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