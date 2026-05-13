A 29 días de que empiece el Mundial 2026, la FIFA sigue anunciando que hay boletos disponibles para que los aficionados de todo el mundo compren y no se pierdan su lugar en el torneo de naciones más importante.

Sin embargo, muchas personas siguen quejándose por el costo de los boletos y por eso no se animan a comprar los suyos. Por eso, a continuación, te presentamos cuánto cuestan las entradas más baratas y más caras para ver la Copa del Mundo.

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Cabe mencionar que, para este Mundial, los precios oficiales se dividen en cuatro categorías por orden de la FIFA. La categoría 4 es exclusiva para los residentes de México, Canadá y Estados Unidos, los países sede, y tiene los precios más económicos.

La Categoría 1, en cambio, así como los paquetes de Hospitality, son los más caros.

LOS BOLETOS MÁS BARATOS Y MÁS CAROS DEL MUNDIAL 2026

De acuerdo con Gemini, estos son los costos de cada boleto para cada etapa del Mundial.

Fase de grupos: la Categoría 4 vale mil 80 pesos mexicanos , mientras que en la categoría 1 valen 49 mil 230 pesos mexicanos .

, mientras que en la categoría 1 valen . En partidos de eliminación: en la categoría 4 los boletos valen lo mismo que en la fase de grupos, mientras que de categoría 1 escala a 59 mil 310 pesos mexicanos .

. Para la gran final: los de categoría 4 podrías pagar lo mismo, mientras que en categoría 1 podría costar hasta 141 mil 750 pesos .

. En venta general, los boletos más baratos que podrías encontrar oscilan entre los 2 mil 160 pesos mexicanos o 2 mil 700 pesos.

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