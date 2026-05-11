El veterano delantero Edin Dzeko, de 40 años, será el líder de la selección de Bosnia, que eliminó a Italia en la repesca, en el Mundial de 2026, anunció este lunes el seleccionador Sergej Barbarez.

El fogueado atacante del Schalke 04, que también jugó en el Manchester City y el Inter de Milán, comanda una rejuvenecida lista de 26 jugadores.

"Sigo impulsado por esa sensación que nació sobre el césped al final del partido contra Italia y sigo muy aferrado a ella desde entonces", declaró Barbarez en una rueda de prensa en Sarajevo.

Los bosnios se clasificaron para el Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, al derrotar a finales de marzo a Italia, en la repesca europea, en la tanda de penaltis (1-1, 4-1 en los penales).

Esa derrota retumbó como un trueno en Italia. El presidente de la Federación Italiana Gabriele Gravina, el mánager de la Azzurra Gianluigi Buffon y el seleccionador Gennaro Gattuso dimitieron tras ese encuentro en Zenica, en el centro de Bosnia.

Para Barbarez se trató de una "alegría" que llegó "tras mucho trabajo y una gran cohesión".

"Esa cohesión es la base de todo. Somos conscientes desde el principio de que solo así puede funcionar", explicó quien tomó las riendas de la selección en abril de 2024.

El exdelantero y excapitán de la selección asumió este papel sin experiencia como entrenador.

Bosnia logró su segunda clasificación para una Copa del Mundo, tras la de Brasil 2014, en la que fue eliminada en la fase de grupos.

Disputará su primer partido el 12 de junio en Toronto contra la anfitriona Canadá. Luego se enfrentará, en el Grupo B, a Suiza y a Catar.

Su cuartel general estará en Salt Lake City, Estados Unidos, adonde los bosnios viajarán tras el primer partido, anunció el seleccionador.

"Mi deseo es llegar a julio (a la fase posterior a los grupos) y después ya veremos", dijo Barbarez, que ha convocado a un gran número de jugadores jóvenes, "los chicos que serán la columna vertebral del equipo durante los próximos diez años".

Pero su líder será Dzeko, con una extensa trayectoria que incluye haber logrado el ascenso a la Bundesliga con el Schalke.

Lista de los 26 jugadores convocados por Bosnia-Herzegovina

-Porteros: Nikola Vasilj (St. Pauli/ALE), Martin Zlomislic (Rijeka/CRO), Osman Hadzikic (Slaven Belupo Koprivnica/CRO)

-Defensas: Sead Kolasinac (Atalanta/ITA), Amar Dedic (Benfica/POR), Nihad Mujakic (Gaziantep/TUR), Nikola Katic (Schalke 04/ALE), Tarik Muharemovic (Sassuolo/ITA), Stjepan Radeljic (Rijeka/CRO), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria/ITA), Nidal Celik (RC Lens/FRA)

-Centrocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City/ING), Ivan Sunjic (Pafos/CHP), Ivan Basic (Astana/KAZ), Dzenis Burnic (Karlsruher SC/ALE), Ermin Mahmic (Slovan Liberec/RCH), Benjamin Tahirovic (Brondby/DIN), Amar Memic (Viktoria Plzen/RCH), Armin Gigovic (BSC Young Boys/SUI), Kerim Alajbegovic (RB Salzburgo/AUT), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven/HOL)

-Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart/ALE), Jovo Lukic (Universitatea Cluj/RUM), Samed Bazdar (Jagiellonia/POL), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach/ALE), Edin Dzeko (Schalke 04/ALE)