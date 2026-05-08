El Real Madrid multó a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni con medio millón de euros (588 mil dólares) a cada uno por su altercado durante un entrenamiento.

Las cuantiosas multas fueron anunciadas el viernes, un día después de un forcejeo entre los mediocampistas durante la práctica.

Valverde terminó en el hospital con una lesión en la cabeza.

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Lo ocurrido llevó al Madrid a abrir un procedimiento disciplinario contra los jugadores.

En las redes sociales, Valverde calificó inicialmente el episodio como una “pelea sin sentido” con un compañero y sostuvo que “el cansacio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande”. El uruguayo explicó que golpeó una mesa durante el encontronazo con su compañero francés y sufrió un “pequeño corte” que requirió una visita al hospital.

Sin embargo, sus empleadores lo consideraron una infracción lo suficientemente grave de la disciplina del equipo como para imponer multas tanto a Valverde como a Tchouaméni, sanciones que afectan incluso la cuenta bancaria de un futbolista de élite. Las penalizaciones de medio millón de euros reflejan el daño reputacional que el club está sufriendo en el caótico final de una decepcionante temporada.

En un comunicado emitido el viernes, los 15 veces campeones de la Copa de Europa indicaron que el procedimiento disciplinario quedó concluido después de que ambos jugadores expresaran al club "su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos”.

El Madrid indicó que los jugadores también se disculparon con sus compañeros, el cuerpo técnico y los aficionados del club, además de mostrar su disposición “para aceptar la sanción que el club estimara oportuna”.

Tchouaméni volvió a entrenarse con el Madrid el viernes, dos días antes de visitar a su clásico rival Barcelona.

El Madrid tiene que ganar o, de lo contrario, el Barcelona se proclamará campeón de La Liga.

Después de ser notificado de la multa, Tchouaméni difundió una disculpa pública dirigida al club y a sus aficionados en las redes sociales.

“Lo sucedido esta semana en el entrenamiento es inaceptable”, escribió Tchouaméni en Instagram. “Digo esto pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el futbol o en la escuela”.

“Por encima de todo, lamento la imagen que proyectamos del club”, añadió.

¿Qué sucedió con Valverde tras su visita al hospital?

Valverde no estuvo en la práctica mientras se recupera del golpe en la cabeza, el cual el club detalló como un “traumatismo craneoencefálico”.

Está previsto que ambos jugadores disputen el Mundial el próximo mes: Tchouaméni con Francia y Valverde con Uruguay.