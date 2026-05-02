El Atlético de Madrid encontró en Obed Vargas un jugador confiable y contundente en un momento clave de la temporada.

El mediocampista tuvo una actuación destacada en la victoria 0-2 frente al Valencia CF, donde completó los 90 minutos y aportó su primera asistencia en LaLiga.

Su rendimiento no solo ayudó al resultado, también llamó la atención sobre su crecimiento y proyección dentro del equipo.

El contexto no era sencillo. Con la mirada puesta en la Champions League, Diego Simeone decidió dar descanso a varios titulares y apostó por una alineación alternativa con presencia juvenil.

En ese escenario, Vargas asumió responsabilidad y mostró personalidad en el mediocampo, con precisión en los pases y lectura táctica.

El triunfo se selló en la segunda parte con goles de Iker Luque y Miguel Cubo, quienes aprovecharon sus oportunidades para marcar diferencias. Sin embargo, el nombre que generó revuelo fue el del mexicano, cuyo desempeño dejó una impresión positiva tanto en el cuerpo técnico como en la afición.

¿Cómo reaccionó el Atlético de Madrid tras la actuación de Obed Vargas?

Tras el partido, el propio club reconoció su labor en redes sociales con un mensaje que conectó con el público mexicano: “Buen partido, wey”.

La publicación generó una oleada de reacciones, con aficionados que destacaron su evolución y pidieron continuidad para el joven mediocampista.

Aunque el técnico no lo mencionó de forma individual, incluyó a Vargas dentro de un grupo que aporta energía renovada.