La carrera de Guillermo Ochoa ha estado llena de momentos inolvidables desde su paso por el futbol europeo hasta sus memorables actuaciones con la Selección Mexicana; sin embargo, su experiencia en el viejo continente pudo haber sido más destacada si no hubiera sido por un mito que puso trabas en su trayectoria.

Después de brillar con el América, Paco Memo dio el salto al futbol europeo, donde jugó en países como Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal y actualmente en Chipre.

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Ajaccio, Málaga, Granada, Standard de Lieja, Salernitana, AVS, y ahora el Limassol son los equipos europeos del portero mexicano, que pudo jugar en otros como Liverpool, AC Milan, Everton o París Saint-Germain, de no haber sido por un mito que decía que tenía seis dedos.

En una reciente transmisión de La Última Palabra, Paul Aguilar recordó que esa leyenda impidió que Memo continuara su carrera en los equipos de las grandes ligas europeas.

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