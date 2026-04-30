La delegación de la Federación Iraní de Futbol decidió abandonar Canadá tras un incidente en el aeropuerto de Toronto, lo que provocó su ausencia en el 76 Congreso de la FIFA, celebrado en Vancouver.

El hecho ocurre a pocos meses del Mundial de 2026, donde el contexto político internacional añade tensión al entorno deportivo.

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De acuerdo con medios iraníes, los representantes del organismo, encabezados por Mehdi Taj, presidente de la federación, enfrentaron un trato que calificaron como inapropiado por parte de funcionarios migratorios.

La agencia Tasnim reportó que existieron insultos dirigidos hacia una de las ramas más relevantes de las Fuerzas Armadas iraníes, lo que motivó la salida inmediata del país.

La delegación contaba con visados oficiales vigentes, lo que aumentó la controversia sobre el incidente.

Junto a Taj, también abandonaron territorio canadiense el secretario general Hedayat Mombini y el vicesecretario general Hamed Momeni. Todos tomaron un vuelo rumbo a Turquía tras el altercado, sin participar en el congreso que reúne a las 211 federaciones afiliadas.

El contexto político resulta determinante. Irán mantiene tensiones con potencias occidentales, mientras que Estados Unidos sostiene un conflicto con la República Islámica desde finales de febrero, actualmente en pausa por una tregua. Además, Canadá designó a la Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista en 2024, lo que complica la relación bilateral.

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A pesar de este episodio, la FIFA mantiene sin cambios la participación de Irán en el Mundial de 2026. El torneo se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, con sedes confirmadas para el equipo iraní en Santa Clara y Seattle durante la fase de grupos.

En este sentido, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que los jugadores podrán ingresar sin inconvenientes, aunque dejó claro que miembros administrativos vinculados con la Guardia Revolucionaria no recibirán autorización.

El congreso anual del organismo rector del futbol se desarrolla en medio de estos desafíos diplomáticos, con la organización afinando detalles para una Copa del Mundo histórica que contará con 48 selecciones.