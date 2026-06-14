Selección de Irán quiere "paz y júbilo" para su pueblo y olvidarse de la política en el Mundial

El seleccionador de Irán, Amir Ghalenoei, apeló este domingo a la paz y la alegría para el pueblo iraní como enfoque del debut mundialista del lunes en Los Ángeles, al tiempo que afirmó que su equipo trata de superar los contratiempos logísticos en su preparación en la vecina México.

"Jugamos por toda la población y para toda la población. El futbol tiene el cometido de unir y dar paz y alegría para el pueblo iraní", declaró este domingo en una rueda de prensa a su llegada a Los Ángeles previa al encuentro contra Nueva Zelanda.

En consonancia con este mensaje de unión y espíritu deportivo, el director técnico, que limitó las preguntas a su preparación en el Mundial, admitió que los problemas de calendario afectaron la planificación táctica tras su llegada al campamento base en México, aunque han preferido enfocarse en lo estrictamente deportivo.

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"Se supone que debimos entrenar antes, pero llegamos tarde y no tuvimos tiempo de ajustarnos como corresponde, pero sé que mis jugadores van a dar lo mejor de sí, la mayor calidad, como todos los demás jugadores de la Copa del Mundo", admitió el seleccionador.

A tenor de los problemas logísticos que han condicionado su nivel de desempeño, Ghalenoei sacó pecho de la situación y afirmó que los persas están "acostumbrados a sacarle el mayor provecho. "Las penas las tornamos en oportunidades", defendió.

Pese a que las apuestas se sitúan en favor de los iraníes para imponerse en el encuentro contra Nueva Zelanda, el entrenador abogó por no bajar la guardia.

"Todos nos hemos esmerado y trabajado para estar presentes, Nueva Zelanda no es excepción, nuestro máximo respeto. Los hemos analizado, tienen jugadores muy buenos, con un embate peligroso y a la defensiva y al ataque tiene un juego de altísimo nivel", explicó.

"A veces sucede lo que menos espera, todos debemos sentirnos orgullosos de estar donde estamos", avisó.

Selección de Irán, durante los partidos clasificatorios para el Mundial de 2026 - Foto: EFE

Ghalenoei quiso agradecer a las autoridades de México por la acogida como campamento base para el Mundial y confió en poder llevar "júbilo, alegría" al pueblo iraní.

"Soy consciente de que hay una diáspora enorme en Los Ángeles y me siento muy feliz de que vengan a vernos y que oren por nosotros, que nos animen y los podamos retribuir con un buen partido", sentenció.