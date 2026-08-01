Detener con éxito el plan del presidente de la FIFA Gianni Infantino de vender las ganancias de la Copa del Mundo a inversionistas privados fue la primera mitad de un juego de alto riesgo en la política del futbol mundial.

La segunda mitad comenzó el sábado y parece ser que el objetivo es poner fin a la presidencia de Infantino, que ya lleva una década.

“No debería descartarse ninguna opción”, señaló el ente rector del futbol europeo, la UEFA, cuyo presidente Aleksander Čeferin ha liderado la lucha contra Infantino en una semana sísmica para la FIFA.

“La actual dirigencia de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del futbol”.

Infantino había propuesto crear una empresa de 20 mil millones de dólares para gestionar el Mundial con inversores privados, pero provocó una reacción adversa que fue en aumento cada día desde el anuncio del martes.

Infantino se vio obligado a abandonar el plan a primera hora del sábado después de la renuncia de su asesor principal, que formaba parte de un comité de la Casa Blanca, y de que el organismo rector del futbol en Asia se sumó a Europa y Norteamérica en su oposición.

El ente rector del futbol europeo emitió su contundente comunicado horas después de que la FIFA anunció la retirada de su plan de capital privado.

“No podemos seguir así, con planes secretos en plazos acelerados, urdidos por individuos sin rostro y de dudoso beneficio para el deporte”, dijo la UEFA. “Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas”.