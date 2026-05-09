El astro argentino Lionel Messi volvió a marcar diferencia en la MLS y encabezó la victoria del Inter Miami CF por 4-2 frente al Toronto FC, en un encuentro donde alcanzó una cifra histórica dentro del futbol estadounidense.

Con una anotación y dos pases de gol, Messi llegó a 100 contribuciones ofensivas en apenas 64 partidos de temporada regular.

El campeón del mundo suma 59 goles y 41 asistencias, números que superaron con amplitud la antigua marca del italiano Sebastian Giovinco, quien necesitó más encuentros para registrar 95 participaciones de gol.

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El conjunto de Florida también encontró respaldo en el argentino Rodrigo De Paul, autor de un gol y dos asistencias. El mediocampista abrió el marcador al minuto 44 con un tiro libre que terminó dentro del arco tras impactar el poste izquierdo. La jugada llamó la atención porque Messi cedió el cobro, pese a ser el encargado habitual de esas acciones.

Inter Miami reaccionó después de la reciente derrota sufrida ante Orlando City y extendió a seis partidos su racha de victorias como visitante. En la segunda mitad, Messi y De Paul construyeron el segundo tanto para Luis Suárez, quien llegó a 32 goles desde su llegada al club.

Más adelante apareció el español Sergio Reguilón. El defensor ingresó desde la banca y aprovechó una asistencia de Messi para convertir su primer tanto con la camiseta de Inter Miami al minuto 73.

Dos minutos después, De Paul volvió a combinar con Messi y el argentino firmó el 4-0 parcial con su novena anotación de la campaña, cifra que lo coloca cerca de la cima de goleo de la liga.

Toronto evitó una derrota más amplia gracias al joven colombiano Emilio Aristizábal, quien marcó un doblete en la recta final del compromiso.

El duelo también presentó interrupciones debido a invasiones de aficionados que buscaron acercarse a Messi dentro del terreno de juego.