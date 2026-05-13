Juan Carlos Rodríguez volvió al 'ojo del huracán' dentro del futbol mexicano tras revelar detalles inéditos sobre su salida de la Federación Mexicana de Futbol.

Después de 17 meses lejos de los reflectores, el excomisionado habló en 'Entregoles' con Andrés Cantor y aseguró que varios dueños de clubes sabotearon el proyecto que impulsaba para transformar el negocio de la Liga MX.

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El exdirectivo explicó que durante su gestión buscó consolidar una gran empresa comercial que reuniera derechos de transmisión y activos del futbol mexicano, especialmente por el enorme valor que el mercado tiene en Estados Unidos.

Según relató, la iniciativa despertó interés internacional inmediato y atrajo a importantes grupos financieros.

“Les dije que quería juntar los derechos de transmisión para hacer una comercializadora grande y hacer un negocio muy grande, porque algo que sí sé es el valor del futbol mexicano en Estados Unidos”, comentó en la charla Rodríguez.

De acuerdo con el excomisionado, siete de los diez fondos de inversión más importantes del mundo participaron en el proceso para adquirir el 10 por ciento del negocio comercial. La valuación del proyecto rondaba entre los 11 y 14 mil millones de dólares.

Rodríguez recordó que durante meses recibió respaldo de distintos dirigentes y aseguró que el plan avanzó sin obstáculos hasta que apareció una exigencia clave por parte de los inversionistas: total transparencia financiera y operativa de los clubes.

“Cuando fuimos a ver a los dueños y dijimos ‘la única regla que ponen estos señores es total transparencia’ era total transparencia de las operaciones, ahí fue donde ya no gustó”, declaró.

Valió la pena la desvelada... "La Bomba" hizo explotar "la bomba" de su salida de la @FMF... Traicionado. El excomisionado presidente Juan Carlos Rodríguez finalmente revela en entrevista con Andrés Cantor cómo fue traicionado por directivos del futbol mexicano. (O algunos… pic.twitter.com/tawV5zKfC0 — Edgar Valero (@EdgarValero_) May 13, 2026

El exdirectivo sostuvo que varios propietarios rechazaron abrir información interna sobre el manejo de sus equipos. A su juicio, ese momento detonó el conflicto que terminó con su salida de la Federación Mexicana de Futbol.

Además, Rodríguez reveló que otro tema provocó inconformidad entre algunos dirigentes: la comisión que él cobraría en caso de cerrar el acuerdo.

“Hubo quejas y que porqué yo iba a cobrar comisión. Que no estaban de acuerdo en la comisión, algo que estaba en mi contrato, y se empezó a hacer un grupo muy extraño que por diferentes intereses se alienación para boicotearme”, afirmó.