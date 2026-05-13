La incertidumbre continúa para Julio Ibáñez y su compañero camarógrafo Danny García, quienes permanecen en Sudáfrica luego de casi dos meses de problemas legales derivados de una cobertura periodística rumbo al Mundial de 2026.

El caso volvió a tomar relevancia después de que se diera a conocer el aplazamiento de la audiencia judicial que definiría parte del futuro legal de ambos trabajadores de Televisa.

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La situación legal del integrante de TUDN continúa sin una resolución clara. Tanto Ibáñez como García mantienen la prohibición de abandonar territorio sudafricano mientras las autoridades concluyen las investigaciones correspondientes.

¿Cuándo será su próxima audiencia?

Inicialmente, el proceso estaba contemplado para el 12 de mayo; sin embargo, la diligencia se movió hasta el próximo 28 de mayo por causas que hasta ahora no fueron reveladas oficialmente.

Los hechos ocurrieron en marzo pasado durante una transmisión en vivo realizada por Ibáñez en redes sociales desde Johannesburgo.

En un primer momento circularon versiones relacionadas con posibles irregularidades migratorias, aunque posteriormente se confirmó que el motivo de la detención fue el uso de un dron en una zona restringida.

Ambos buscaban captar imágenes aéreas del entrenamiento de la selección de Sudáfrica, rival de Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026. Debido a protocolos de seguridad, las autoridades locales procedieron con el arresto de ambos mexicanos.

Tras permanecer algunos días en prisión, los comunicadores obtuvieron libertad bajo fianza. Más adelante también les retiraron el arraigo domiciliario, aunque la medida incluyó la obligación de permanecer dentro del país africano hasta nuevo aviso.

De acuerdo con reportes cercanos a Televisa, Julio Ibáñez actualmente permanece hospedado en el mismo departamento de hotel al que llegó desde el inicio de la cobertura periodística.

Aunque en semanas recientes el tema perdió fuerza en redes sociales, la expectativa se mantiene sobre lo que pueda suceder a finales de mayo.