La Copa Mundial de 2026 promete convertirse en una de las ediciones más espectaculares en la historia del futbol y la música tendrá un papel fundamental dentro de la fiesta internacional.

La FIFA confirmó que el torneo contará con tres ceremonias de inauguración repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá, una propuesta inédita que buscará mostrar la identidad cultural de cada país anfitrión.

En territorio mexicano, uno de los artistas encargados de encender la emoción previo al inicio de la competencia será Alejandro Fernández, quien expresó su felicidad tras anunciarse su participación en los eventos musicales y culturales relacionados con la justa mundialista.

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A través de redes sociales, el intérprete de música regional mexicana compartió un mensaje donde destacó el orgullo que representa llevar la cultura nacional a uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta.

¿Cómo fue la reacción de Alejandro Fernández tras darse a conocer su participación en la ceremonia de inauguración del Mundial?

“Es un verdadero honor ser parte de esta celebración. Vivirlo de cerca, con todo lo que representa, me llena de orgullo y me recuerda el gran privilegio que es llevar y representar nuestra música mexicana ante el mundo”, escribió en las redes.

La inauguración oficial del Mundial se celebrará el próximo 11 de junio de 2026 en el histórico Estadio Azteca, recinto que se convertirá en el primero en albergar tres aperturas mundialistas. Ese mismo día, la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el duelo inaugural del torneo.

La organización también contempla la presencia de otros artistas nacionales e internacionales como Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Tyla y Danny Ocean.