El Mundial 2026 no sólo promete emociones dentro de la cancha, también podría marcar la despedida de varias figuras históricas del futbol internacional.

A semanas del arranque de la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, comenzó a tomar fuerza la versión sobre el retiro de uno de los jugadores más reconocidos de Sudamérica.

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La noticia surgió desde Colombia y rápidamente generó impacto entre aficionados y medios deportivos. De acuerdo con reportes recientes, el futbolista ya habría tomado una decisión definitiva sobre su futuro profesional, incluso antes del cierre de la presente temporada en la MLS.

La información señala que el club donde milita actualmente buscaba extender su contrato después del Mundial 2026. Sin embargo, el jugador habría rechazado esa posibilidad debido a que contempla cerrar su carrera una vez finalice la justa internacional con su selección nacional.

¿Quién es la estrella internacional que planea su adiós tras la Copa del Mundo?

El futbolista en cuestión es James Rodríguez, quien actualmente forma parte del Minnesota United tras su paso por el León de la Liga MX.

Según información de AS Colombia, el mediocampista ya comunicó al club estadounidense que piensa retirarse después de disputar el Mundial 2026 con Colombia. La postura del jugador sorprendió debido a que existía la posibilidad de extender el vínculo por algunos meses más.

“El Minnesota United entiende que si bien hay una posibilidad de ampliar el contrato seis meses más, la opción que tiene James Rodríguez, y ya se la comunico al club, incluso en medio de las negociaciones, es retirarse del futbol después del Mundial. Esa es una consideración en la que él ya le comunico precisamente eso al Minnesota United”, afirmó AS Colombia.

🗣️ "James le dijo al Minnesota que podría retirarse después del Mundial", #EsUnHecho de #ASColombia pic.twitter.com/nbRVxuYOCF — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) May 9, 2026

En caso de concretarse, James pondría punto final a su carrera a los 35 años. La noticia dividió opiniones en redes sociales. Algunos aficionados consideran que es el momento adecuado para despedirse, mientras otros creen que todavía puede competir al más alto nivel.

El colombiano dejó huella en clubes como Porto, Mónaco y Real Madrid, donde vivió la mejor etapa de su trayectoria. En México, James defendió la camiseta del León. Además, se prepara para disputar su tercera Copa del Mundo después de participar en Brasil 2014 y Rusia 2018, torneos donde brilló con la selección cafetera.