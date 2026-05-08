La FIFA confirmó este viernes que la Copa Mundial contará con tres ceremonias de inauguración en México, Canadá y Estados Unidos, una propuesta inédita para el torneo más importante del futbol internacional.

El organismo destacó que cada espectáculo mostrará la identidad cultural de las naciones anfitrionas con artistas de talla mundial.

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A través de un comunicado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó la relevancia de estas celebraciones para el torneo continental.

"La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos. Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles. Estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo", afirmó.

La primera ceremonia se celebrará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, inmueble que se convertirá en el único en la historia con tres inauguraciones mundialistas. Ese mismo día, la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el arranque oficial de la competencia.

El espectáculo musical en territorio mexicano reunirá a artistas nacionales e internacionales como Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná. También aparecerán J Balvin, Danny Ocean y Tyla.

¿Quiénes son los artistas que abrirán las inauguraciones de Estados Unidos y Canadá?

Canadá tendrá su ceremonia el 12 de junio en Toronto antes del duelo entre la selección canadiense y Bosnia y Herzegovina. Entre las figuras confirmadas destacan Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Ese mismo día, Estados Unidos iniciará su participación frente a Paraguay en el SoFi Stadium. La ceremonia incluirá actuaciones de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla .

Por otro lado, Shakira y Burna Boy interpretarán el tema oficial “Dai Dai”. El Mundial 2026 contará con 104 partidos en 16 ciudades sede y concluirá el 19 de julio en el MetLife Stadium.