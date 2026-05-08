Su nombre aún no aparece en esa lista final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo; sin embargo, la cara de Guillermo Ochoa refleja la ilusión que siente de estar cerca de vivir un sexto Mundial con el Tricolor.

Raúl 'Tala' Rangel parece llevar la delantera para ser el titular el próximo 11 de junio, en la inauguración de la justa mundialista frente a Sudáfrica, pero ni eso le quita la ilusión de pelear un lugar en el 11 inicia de Javier Aguirre.

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"Estoy disfrutando de esta etapa de mi carrera. Sin duda una etapa diferente a los últimos años... cada Mundial que he vivido tiene momentos especiales, pero hoy me siento con mucha ilusión", declaró Paco Memo durante un evento con un socio comercial.

En la pasada Copa Oro 2025, Ochoa no disputó ningún minuto con la Selección Mexicana, pero al interior del equipo fue parte importante como uno de los líderes del combinado nacional. Hoy considera que puede seguir aportando.

"Este lapso para llegar a la Selección (Mexicana) no ha sido fácil, pero es algo que me propuse como reto personal, estoy encantado porque me siento muy bien, con muchas ganas de seguir aportando, sé que puedo aportar bastante todavía", aseveró el histórico arquero.

Ochoa quiere mantener su cercanía con la afición mexicana porque "el futbol va más allá de lo que pasa en la cancha y el deporte siempre trasciende con la gente. Importa lo que haces adentro y fuera del campo".

El surgido de las Águilas del América peleará con Raúl 'Tala' Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos Laguna) por ser el arquero titular de la Selección Mexicana en el siguiente Mundial.