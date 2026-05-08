La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ya comenzó y la Ciudad de México prepara una de las actividades más llamativas rumbo al torneo.

A unas semanas del arranque del Mundial, la capital mexicana buscará imponer un nuevo Récord Guinness con la ola más grande del mundo en pleno Paseo de la Reforma.

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¿Cuándo se realizará la ola más grande del mundo en Paseo de la Reforma?

El evento se celebrará el domingo 31 de mayo y tendrá acceso gratuito para todas las personas.

Las autoridades esperan una asistencia masiva en uno de los corredores más importantes de la ciudad, donde aficionados nacionales y extranjeros intentarán formar una gigantesca ola humana como homenaje a una de las tradiciones más emblemáticas del deporte.

La llamada “Ola mexicana” nació durante la Copa del Mundo de 1986, celebrada en México. Aquella expresión de la afición conquistó estadios y pantallas de televisión alrededor del planeta gracias a la sincronía de miles de espectadores que se levantaban y levantaban los brazos de forma consecutiva alrededor de las tribunas.

Aunque existieron antecedentes similares en otros eventos deportivos, fue en territorio mexicano donde la dinámica alcanzó fama internacional. Desde entonces, la ola se convirtió en un símbolo recurrente dentro de los estadios de futbol y otros escenarios deportivos en distintos países.

Ahora, a 40 años de aquel Mundial, la capital mexicana quiere volver a colocar su nombre en la historia con un nuevo registro mundial previo a la inauguración de la Copa del Mundo 2026, torneo en el que México abrirá la competencia por tercera ocasión.

Mario Gastón García, coordinador de la oficina para el Mundial de la Secretaría de Turismo, confirmó la iniciativa y lanzó una invitación abierta para participar en el evento.

"La mejor sede de este Mundial, no solo por los juegos, no solo por el gran estadio, sino por su gente, eso siempre México es campeón en el mundo y este año lo va a demostrar. Vamos a romper entonces el récord Guinness de la ola más grande del Mundo y va a ser aquí en Paseo de la Reforma, así que prepárense el 31 de mayo", dijo

Además, destacó que la intención consiste en llevar el ambiente mundialista más allá de los estadios.

"Están todos invitados, porque como saben la ola también se hizo famosa en este país. Esta ciudad imagina, prepara y trabaja por que el Mundial se viva en las calles y en todas las casas, se viva más allá del estadio, así que un Mundial para todos de corazón grande para recibir a todo el Mundo", agregó.