Este 8 de mayo, el Guadalajara celebró sus 120 años de historia con una imagen especial en redes sociales que reunió a distintas figuras emblemáticas de la institución.

Sin embargo, el homenaje institucional no tardó en provocar controversias entre los aficionados y usuarios de las redes debido a algunas ausencias especiales que muchos no veían venir.

Lee también Conductor mexicano ventila las fiestas con excesos que organizaba el brasileño Ronaldo

En la composición difundida por la propia cuenta de las Chivas aparecieron personajes históricos como Jorge Vergara, Salvador Reyes, Oswaldo Sánchez, Ramón Morales, Adolfo “Bofo” Bautista, además de referentes actuales y figuras del equipo femenil como Alicia Cervantes y Blanca Félix.

La publicación recibió miles de interacciones, aunque gran parte de los comentarios se enfocaron en quienes no fueron incluidos en la postal, sobre todo porque se trató de personajes que también en su momento engrosaron la gloria del Rebaño.

¿Quiénes fueron las figuras de las que se 'olvidaron' las Chivas en su 120 aniversario?

Uno de los casos más comentados fue el de Omar Bravo. El exdelantero no apareció en el homenaje gráfico, situación que aficionados relacionaron con el proceso legal que enfrenta actualmente y por el cual permanece detenido en el Penal de Puente Grande.

Desde hace meses, el club ha evitado relacionarse públicamente con su imagen, incluso retirándolo de espacios oficiales y contenidos institucionales.

Otra ausencia que causó sorpresa fue la de Javier Hernández. A pesar de su discreto regreso al equipo y de las constantes lesiones que marcaron su segunda etapa rojiblanca, muchos seguidores esperaban verlo en el aniversario por el peso histórico que tiene dentro de la institución.

Una familia de millones, el orgullo de generaciones, una identidad única para vivir el futbol 🔴⚪️



Legado, historia y tradición. Esto es Chivas. 🇲🇽 🐐#120AñosDeLegado pic.twitter.com/0Flf4NdbnB — CHIVAS (@Chivas) May 8, 2026

Formado en la cantera tapatía y con una trayectoria internacional destacada, Chicharito representa una de las figuras más reconocidas surgidas del Guadalajara en las últimas décadas.

También generó comentarios la exclusión de Matías Almeyda, técnico que devolvió protagonismo al club tras conquistar algunos títulos. Para buena parte de la afición, el argentino marcó una de las etapas más exitosas de la era moderna rojiblanca. No obstante, las diferencias que existieron con la directiva encabezada por Amaury Vergara habrían influido en su ausencia.

Mientras continúa la polémica entre aficionados, Chivas buscará celebrar sus 120 años con una remontada ante Tigres en los Cuartos de Final de vuelta del Clausura 2026.