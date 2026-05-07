Para Miguel Herrera, la polémica previa a la concentración del Tricolor fue una situación que “se elevó más de lo debido”. Durante su presentación como director técnico del Atlante, “El Piojo” aseveró que los futbolistas fueron los que menos tuvieron la culpa en el conflicto que se desató entre Toluca, Chivas, la Selección Mexicana y la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“La verdad es que fue más la parte administrativa. Me parece que los muchachos no tienen nada que ver en esto. Al final de cuentas deben obedecer. Los dueños de los jugadores son los clubes, no es la Selección. [...] Ellos te pagan porque tienen un contrato. La FIFA no te puede castigar por no presentarte en una concentración. No hay manera”, opinó el estratega.

“El Piojo” Herrera destacó que “lo más importante” es que todos los futbolistas convocados por Javier Aguirre lograron presentarse en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para prepararse con la mirada puesta en la Copa del Mundo de 2026.

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“Se elevó más esta situación a lo que debería de ser. Todos nos dimos cuenta que hubo errores tremendos. La molestia fue más bien de un directivo porque 'a ellos sí y a mí no'. [...] Los muchachos y el cuerpo técnico de la Selección Mexicana me parece que no tienen mucho que ver en esta parte administrativa en la que desafortunadamente hubo equivocaciones. Lo importante es que se solucionó y están trabajando con Javier Aguirre”, sentenció Herrera.

Por su parte, Emilio Escalante —presidente de Atlante— reconoció que no estuvo muy atento a lo que sucedió en la Selección Mexicana, pero como dueño de un equipo de la Primera División destacó que es necesario ver por el bien del combinado nacional, a poco más de un mes para que ruede el balón en la Copa del Mundo de 2026.

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Emilio Escalante y Emilio Escalante Jr. en conferencia de prensa con Atlante - Foto: Maritza Villagómez/EL GRÁFICO

“Son decisiones que se toman. [...] No estuve muy atento a este tipo de noticias, pero al final de cuentas, creo que tenemos que ver por el bien de la Selección Mexicana. Por un buen ambiente y enfocarnos en el Mundial para que la Selección esté en la mejor forma. Tenemos que apoyarnos todos”, concluyó Escalante.

Después del conflicto, la “calma” regresó al Tricolor, donde los seleccionados nacionales ya están bajo las órdenes del estratega Javier Aguirre.