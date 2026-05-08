Durante la presentación oficial del álbum del Mundial de 2026 de Panini, Hugo Sánchez lanzó un mensaje directo a la afición mexicana. El exdelantero pidió dejar atrás los abucheos, las críticas y los malos tratos hacia los jugadores nacionales. Para el “Pentapichichi”, la Copa del Mundo debe convertirse en una fiesta inolvidable para todos.

El evento se realizó en el Museo Anahuacalli, donde Hugo destacó la importancia histórica que tendrá México al convertirse en el primer país en organizar tres Copas del Mundo. El histórico goleador aseguró que el país cuenta con la mejor afición del planeta y que es momento de demostrarlo otra vez.

“Es un tema muy interesante. Tuve la fortuna de ser invitado ahí en el sorteo del mundial, en el cual me entrevistaron y, entonces, me salieron cosas del corazón. Somos los mejores del mundo, pero no solamente la mejor afición del mundo, sino somos el mejor país del mundo. Y tenemos que piropearnos a nosotros, porque tenemos mucho orgullo”, declaró.

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¡PIDE UNIDAD Y HERMANDAD! Hugo Sánchez pide a la afición unirse durante el Mundial y que dejen de abuchear a los jugadores de la Selección Mexicana: “Debemos mostrar que somos la mejor afición”. pic.twitter.com/2DA7KD3nP9 — De10Sports (@De10Sports) May 8, 2026

El exjugador recordó lo que representaron los Mundiales de 1970 y 1986 para millones de personas. Hugo afirmó que ambos torneos dejaron huella por el ambiente que vivió la gente en territorio mexicano y por la manera en que el país recibió a visitantes de todas partes del mundo.

“Si somos los únicos que hemos organizado 3 mundiales, será por él. El mundial de 70, Enrique, puede ser testigo fiel de que todo mundo recuerde ese mundial siempre. El mundial del 86, toda la gente que viene a ese mundial, la gente lo recuerda siempre”, comentó el exmadridista.

Hugo también recordó a las grandes figuras que marcaron aquellas ediciones. “¿Qué pasó? Brasil ganó, Pelé fue el héroe, Argentina ganó en el 86. Maradona fue el héroe, que, por cierto, me me dio mucha envidia porque quería hacerlo yo. No pudo ser, pero me hubiera encantado”, confesó entre risas.

El “Pentapichichi” insistió en que el papel de la afición será clave para impulsar a la Selección Mexicana. Considera que el apoyo desde las tribunas y fuera de ellas puede influir en el rendimiento del equipo nacional durante el Mundial de 2026.

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Foto: Imago7

“Nosotros, los aficionados que estamos fuera, tenemos que jugar. Pero primero vamos a jugar en el estadio, o fuera del estadio viendo el partido por la televisión cuando juegue México, que nos apoyemos, que nos agochemos, que nos servemos. Por favor, somos mexicanos, tenemos que trabajar en equipo”, enfatizó.

Finalmente, el histórico delantero pidió mostrar al mundo la mejor cara del país durante la Copa del Mundo. “Yo la recibí en Europa. Todo el tiempo que estuve fuera recibía la energía de todos, de todos ustedes. Ahora necesitamos el apoyo de la afición a la selección. No queremos violencia, necesitamos dar una imagen al mundo, que somos los mejores del mundo en todo esto”, sentenció.