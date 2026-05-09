El regreso de Miguel Herrera a los banquillos, ahora con Atlante, reactivó uno de los episodios más polémicos del futbol mexicano.

A casi 11 años del enfrentamiento con Christian Martinoli y Luis García en el aeropuerto de Filadelfia, ahora fue su hija, Mishelle Herrera, quien decidió contar su versión de lo sucedido.

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El ahora entrenador de los Potros de Hierro volvió al club con el que levantó un título como jugador en 1993 y donde también inició su carrera como estratega.

Su llegada marca el regreso del Atlante a Primera División para el torneo Apertura 2026, luego de ocupar el lugar que dejó Mazatlán.

Sin embargo, el anuncio también revivió el conflicto que terminó con la salida de Herrera de la Selección Mexicana en 2015. El altercado ocurrió un día después de que México conquistó la Copa Oro. En aquel momento, las versiones apuntaron a una agresión de parte de los Herrera hacia Christian Martinoli, acompañada por un tenso momento con Luis García.

¿Cuál es la verdad de Mishelle Herrera sobre la bronca con Martinoli y Luis García?

Durante una charla con el creador de contenido Leo Estrada, Mishelle Herrera recordó cómo vivió aquel momento. La hija del estratega explicó que reaccionó cuando alguien la sujetó del brazo en medio del caos.

“Me acuerdo que yo estaba empujando a Martinoli, de ‘hazte para allá’, y siento que alguien me agarra del brazo, no fuerte, alguien que no conocía y lo que hice fue llegar y cachetear”, reconoció la hija del Piojo.

Mishelle aclaró que la cachetada fue para Luis García. También confesó que el episodio le dejó una fuerte carga emocional, al grado de terminar entre lágrimas después del enfrentamiento.

“Después lloré y lloré, mi papá me iba gritando: ‘Mamacita, es que tu no te tuviste que haber metido, imagínate, es una pelea de hombres, imagínate que alguien hubiera hecho algo’", explicó Mishelle.

Además detalló que hubo un jugador que 'hubiera saltado' en caso de que alguno de los comentaristas hubiera agredido a la hija del técnico. "Y un jugador dijo: ‘hay tiro, la tocan, mister, y hay tiro’”. Aunque evitó revelar el nombre del futbolista.

Mishelle también recordó que los comentarios de los conductores de TV Azteca hacia su familia le parecían incómodos. Según relató, antes del incidente ya existía un ambiente de tensión entre ambas partes.

“Yo iba agarrada de mi papá, pero iba como volteando hacia atrás porque iba platicando con Diego Reyes. En eso siento que mi papá empieza como a jalonear, yo volteó, los vi venir y fue como ‘blackout’, la neta es que no me acuerdo mucho de qué pasó”, dijo.