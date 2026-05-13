Mucho antes de convertirse en una de las voces más reconocidas de la televisión deportiva mexicana, Raúl Orvañanos vivió una etapa como portero en el futbol mexicano. Pero en especial fue una noche que quedó marcada en la memoria de miles de aficionados.

En 1966, el entonces joven guardameta del Atlante enfrentó al poderoso Santos de Brasil de Pelé en el Estadio Azteca y terminó como una de las figuras del partido.

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Aquel encuentro amistoso reunió a uno de los clubes más espectaculares de la época contra un Atlante decidido a competir sin complejos.

El cuadro azulgrana sorprendió desde el arranque y tomó ventaja gracias a un autogol de Oberdan, luego de un centro peligroso enviado por Manolete Hernández.

El dominio atlantista continuó minutos después. Cerca del 28’, Alvarado cobró un tiro libre impecable que superó a la barrera y dejó sin oportunidad al legendario Gilmar. El 2-0 provocó la euforia en las tribunas del Azteca y encendió la ilusión de los aficionados mexicanos.

Sin embargo, el Santos reaccionó de inmediato con la calidad de Pelé como principal argumento ofensivo. O’Rei comenzó a manejar el ritmo del partido y generó varias oportunidades de peligro.

Fue entonces cuando apareció la figura de Orvañanos

El futuro comentarista protagonizó dos intervenciones memorables frente al considerado mejor jugador del mundo.

Primero desvió un remate de cabeza a quemarropa y después controló otro testarazo del brasileño con gran seguridad. Aquellas acciones quedaron en la memoria de muchos aficionados al futbol durante años.

Recientemente, Orvañanos recordó esa experiencia durante una charla con Heriberto Murrieta en su canal de YouTube: 'M/Aquí'.

"Me marcaron para toda la vida. Yo les digo que sigo viviendo de eso todavía. Pasan los años y los años y todavía te encuentras gente que te dice: 'Ah, yo lo vi jugar en ese partido'. A esas dos jugadas fueron a las que le dieron difusión, ese partido fue muy bueno y jugar contra estos hombres era diferente", comentó Orvañanos.

El Santos no bajó los brazos. Pelé descontó tras una jugada en el área y más adelante Lima firmó el empate 2-2 con un disparo lejano imposible para Orvañanos.

“Para mí (Pelé) fue el mejor futbolista del mundo y recuerdo que enfrentarlo fue una gran experiencia porque en esa época yo aún era muy joven, y jugar contra Pelé ni siquiera lo soñé”, recordó el exguardameta en otra entrevista.